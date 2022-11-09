Гидрографический катер «Анатолий Князев» завершил испытания в Финском заливе

Минобороны сообщило, что гидрографический катер «Анатолий Князев» завершил госиспытания

Большой гидрографический катер «Анатолий Князев» завершил государственные испытания в Финском заливе. Катер проекта 19920 подготовили к приему в состав Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В ближайшее время будет подписан приемно-сдаточный акт, и на судне состоится торжественная церемония подъема флага гидрографической службы ВМФ. Катер войдет в состав гидрографического района Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота», — отмечается в сообщении.

В ходе испытаний были проверены скоростные и маневренные характеристики катера, а также работоспособность всех систем, механизмов и приборов. «Об успешном проведении испытаний подготовлен доклад главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что катер «Анатолий Князев» построили и подготовили к приемке значительно раньше запланированного срока. Закладка катера состоялась 30 июня 2021 года. Катер, построенный по разработанному конструкторским бюро «Вымпел» проекту, предназначен для проведения гидрографических работ, а также доставки грузов и личного состава.

О начале государственных испытаний катера «Анатолий Князев» стало известно 8 ноября. Катер построили на предприятии «Окская судоверфь».