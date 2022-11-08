В России начали госиспытания гидрографического катера «Анатолий Князев» на Балтике

Государственные испытания большого гидрографического катера «Анатолий Князев» проекта 19920, который построили для Балтийского флота на предприятии «Окская судоверфь», начали на Балтике. Об этом сообщили в пресс-службе флота, пишет ТАСС.

«В морских полигонах Балтийского флота представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем катера и членами государственной приемной комиссии проводят маневренные и скоростные испытания новостройки, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств», — отметили в сообщении.

После завершения государственных испытаний катер «Анатолий Князев» войдет в состав Балтийского флота и его гидрографической службы.

Катера проекта 19920 «Баклан» предназначены для лоцманской проводки и лидирования подводных лодок, ремонта береговых и плавучих средств навигационного оборудования, а также доставки грузов и личного состава. Первый катер проекта 19920 спустили на воду в 2008 году.

В октябре в пресс-службе Балтфлота сообщили, что катер «Анатолий Князев» приступил к проведению заводских ходовых испытаний в полигонах флота.