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20:29, 8 ноября 2022Наука и техника

В России начали госиспытания гидрографического катера «Анатолий Князев»

В России начали госиспытания гидрографического катера «Анатолий Князев» на Балтике
Архивное фото.

Архивное фото. . Фото: Павел Львов / РИА Новости

Государственные испытания большого гидрографического катера «Анатолий Князев» проекта 19920, который построили для Балтийского флота на предприятии «Окская судоверфь», начали на Балтике. Об этом сообщили в пресс-службе флота, пишет ТАСС.

«В морских полигонах Балтийского флота представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем катера и членами государственной приемной комиссии проводят маневренные и скоростные испытания новостройки, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств», — отметили в сообщении.

После завершения государственных испытаний катер «Анатолий Князев» войдет в состав Балтийского флота и его гидрографической службы.

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Катера проекта 19920 «Баклан» предназначены для лоцманской проводки и лидирования подводных лодок, ремонта береговых и плавучих средств навигационного оборудования, а также доставки грузов и личного состава. Первый катер проекта 19920 спустили на воду в 2008 году.

В октябре в пресс-службе Балтфлота сообщили, что катер «Анатолий Князев» приступил к проведению заводских ходовых испытаний в полигонах флота.

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Даниил Иринин
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