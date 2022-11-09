Суровикин заявил о поражении до 90 процентов ракет ВСУ на херсонском направлении

Командующий Суровикин заявил, что ПВО сбивают до 90% ракет ВСУ на херсонском направлении

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают до 80-90 процентов ракет Вооруженных сил Украины на херсонском направлении, однако 20 процентов все же достигают цели. Об этом заявил командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО генерал Сергей Суровикин в эфире телеканала «Россия 24».

Суровикин отметил, что инженерные подразделения почти каждый день восстанавливают днепровские переправы и принимают меры по поддержанию их в работоспособном состоянии.

Как заявил командующий, противник наносит удары по органам местного самоуправления, школам, больницам, мирным жителям, которые эвакуируются на другой берег Днепра, и по пунктам раздачи гуманитарной помощи.

Кроме того, генерал доложил главе Минобороны Сергею Шойгу о стабилизации фронта благодаря мобилизованным. По его словам, возможности российской группировки войск возросли.

3 ноября сообщалось, что российские ПВО сбили четыре ракеты над Херсоном. Уточнялось, что ракеты ВСУ были сбиты практически в самом центре города.