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15:38, 3 ноября 2022Россия

ПВО России сбила четыре ракеты над Херсоном

«Звезда»: российские средства ПВО сбили четыре ракеты над Херсоном

Кадр: телеграм-канал «Zvezdanews»

Российские средства ПВО сбили четыре ракеты над Херсоном. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщает «Звезда» в своем Telegram-канале.

По данным военного корреспондента, четыре ракеты были сбиты «практически в самом центре города». Он также отметил, что взрывы, о которых стало известно ранее, — это работа российских систем ПВО. При этом горожане и дети, которые в этот момент играли на детских площадках, услышав эти взрывы, разбежались и спрятались. В заключение корреспондент добавил, что в городе все понимают, кто стреляет, а кто защищает их и сбивает ракеты.

О сильном взрыве в Херсоне ранее в четверг, 3 ноября, сообщил военный корреспондент Александр Коц. «Мощный взрыв в Херсоне», — написал он в соцсетях и добавил, что слышна работа российской системы ПВО.

Помимо этого, примерно в час ночи 3 ноября бойцы ВСУ попытались обстрелять инфраструктуру Херсона с помощью ракет HIMARS. При этом атака не увенчалась успехом: подразделениями ПВО были сбиты все четыре ракеты, направленные на город.

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Варвара Кошечкина
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