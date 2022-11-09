Роспотребнадзор уличил две российские авиакомпании в навязывании онлайн-услуг

Роспотребнадзор уличил авиакомпании «НордСтар» и «КрасАвиа» в навязывании ненужных услуг

Две красноярские авиакомпании — «НордСтар» и «КрасАвиа» — уличили в навязывании ненужных онлайн-услуг пассажирам, сообщил глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев в Telegram.

Представитель надзорного ведомства заявил, что на этапе оформления билетов российским пассажирам предлагается приобрести дополнительные страхование и питание на сайтах перевозчиков. При этом данные услуги изначально включены в стоимость заказа.

Горяев подчеркнул, что россияне могут «по невнимательности и второпях» приобрести дополнительные услуги и понести незапланированные расходы». «Например, услуга страхования у данных перевозчиков варьируется в пределах 400 рублей», — добавил он.

Глава красноярского управление Роспотребнадзора отметил, что перевозчиков уже предупредили о недопустимости подобных действий. Однако авиакомпании пока не изменили маркетинговую политику.

Ранее сообщалось, что россияне предпочли отдых в стране поездкам за границу на Новый год. Стало известно, что около 80 процентов всех новогодних туров забронировано отечественными туристами по России.