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05:27, 9 ноября 2022Мир

Автор резолюций по импичменту Байдену переизбралась в конгресс

Обещавшая импичмент Байдену и остановку помощи Украине американский депутат переизбралась

Фото: Tom Williams / Legion-media.ru

Республиканка Марджори Тейлор Грин, обещавшая действующему президенту США Джо Байдену импичмент после промежуточных выборов, переизбралась в конгресс. Об этом пишет New York Times.

Согласно опубликованным данным, Грин набирает 57 процентов голосов, а ее соперник-демократ Маркус Флауэрс — 43 процента. Издание выражает уверенность, что дальнейший подсчет голосов не повлияет на исход выборов.

Грин известна своими резкими высказываниями, а также тем, что стала автором пяти из девяти резолюций Джо Байдену. Также она считается одной из наиболее близких сторонниц экс-президента США республиканца Дональда Трампа. В преддверии начала голосования республиканка пообещала, что, в случае успеха на промежуточных выборах ее партия объявит импичмент Байдену и чиновникам из его администрации. Также она заявляла, что при республиканцах прекратится помощь Украине.

8 ноября в США началось голосование на промежуточных выборах, в ходе которых будут избраны все члены палаты представителей Конгресса, а также треть Сената. При этом телеканал NBC сообщает, что внушительная часть избирателей отдала свой голос досрочно. Таким образом, более 42 миллионов американцев уже проголосовали. Большая часть из них поддержали кандидатов от Демократической партии

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Екатерина Подвигина
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