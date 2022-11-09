Певица Бритни Спирс заявила, что пока рано снимать фильм о ее жизни

Американская поп-певица Бритни Спирс высказалась против съемок фильма о ее жизни. В своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она заявила, что пока рано снимать байопик о ней.

«Я слышу о людях, которые хотят снимать фильм обо мне. Чувак, я не умерла!» — написала исполнительница.

Ранее актриса Милли Бобби Браун заявила о желании сыграть Спирс. Звезда «Очень странных дел» сообщила, что история исполнительницы откликается в ней: «Я хочу сыграть настоящего человека. Думаю, для меня это была бы Бритни Спирс».

Актриса считает, что могла бы справиться с этой ролью. «Она выросла на глазах у публики, я смотрела ее видео, смотрела ее интервью, когда она была маленькой. Я не знаю ее, но когда я смотрю на ее фотографии, я чувствую, что могу правильно рассказать ее историю», — добавила Милли Бобби Браун. При этом никакой официальной информации о предстоящем байопике пока не появилось.