Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:42, 9 ноября 2022Культура

Бритни Спирс высказалась против съемок фильма о ее жизни

Певица Бритни Спирс заявила, что пока рано снимать фильм о ее жизни

Фото: Globallookpress.com

Американская поп-певица Бритни Спирс высказалась против съемок фильма о ее жизни. В своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она заявила, что пока рано снимать байопик о ней.

«Я слышу о людях, которые хотят снимать фильм обо мне. Чувак, я не умерла!» — написала исполнительница.

Ранее актриса Милли Бобби Браун заявила о желании сыграть Спирс. Звезда «Очень странных дел» сообщила, что история исполнительницы откликается в ней: «Я хочу сыграть настоящего человека. Думаю, для меня это была бы Бритни Спирс».

Актриса считает, что могла бы справиться с этой ролью. «Она выросла на глазах у публики, я смотрела ее видео, смотрела ее интервью, когда она была маленькой. Я не знаю ее, но когда я смотрю на ее фотографии, я чувствую, что могу правильно рассказать ее историю», — добавила Милли Бобби Браун. При этом никакой официальной информации о предстоящем байопике пока не появилось.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
В Херсонской области подорвали три моста перед наступлением ВСУ
Разработана сканирующая сквозь стены камера нового типа
Камбербэтч проиграл принцу Гарри звание самого сексуального рыжего мужчины
В ЕС количество беженцев достигло рекордного уровня с 2015 года
В МОК оценили решение WADA передать дело Валиевой в CAS
Психолог рассказала о грамотной реакции взрослых на детскую ложь
Макрон заявил о возвращении войны на территорию Европы
Украина предложила заменить Россию на рынке металлургии
Блогера Некоглая задержали после пародии на российского военного
Казанскому стрелку Галявиеву продлили срок ареста еще на пять месяцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.