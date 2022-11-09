Разработана сканирующая сквозь стены камера нового типа

В Samsung и MIT разработали сканирующую сквозь стены камеру

Команда специалистов из Массачусетского технологического института (MIT), Миннесотского университета и компании Samsung представила уникальную камеру нового типа, которая позволяет сканировать сквозь стены. О разработке сообщается на официальном сайте MIT.

Как уточняется, камера способна улавливать терагерцовое излучение при комнатной температуре и давлении с высокой чувствительностью. Длина волны такого излучения находится между частотами микроволн и видимого света, что означает возможность проникновения через многие неметаллические материалы. Кроме того, камера может определять рельефность поверхности различных предметов.

Авторы предполагают использование устройства для широкого спектра задач, например, для служб безопасности аэропортов, промышленного контроля качества и даже для астрофизических наблюдений, поскольку стоимость новинки будет гораздо меньше, чем у существующих терагерцевых камер.

В октябре 2022 года сообщалось, что доступные смартфоны скоро начнут оснащать камерами рекордного разрешения до 200 мегапикселей.