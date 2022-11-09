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15:12, 9 ноября 2022Наука и техника

Разработана сканирующая сквозь стены камера нового типа

В Samsung и MIT разработали сканирующую сквозь стены камеру

Иллюстрация: Massachusetts Institute of Technology

Команда специалистов из Массачусетского технологического института (MIT), Миннесотского университета и компании Samsung представила уникальную камеру нового типа, которая позволяет сканировать сквозь стены. О разработке сообщается на официальном сайте MIT.

Как уточняется, камера способна улавливать терагерцовое излучение при комнатной температуре и давлении с высокой чувствительностью. Длина волны такого излучения находится между частотами микроволн и видимого света, что означает возможность проникновения через многие неметаллические материалы. Кроме того, камера может определять рельефность поверхности различных предметов.

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Авторы предполагают использование устройства для широкого спектра задач, например, для служб безопасности аэропортов, промышленного контроля качества и даже для астрофизических наблюдений, поскольку стоимость новинки будет гораздо меньше, чем у существующих терагерцевых камер.

В октябре 2022 года сообщалось, что доступные смартфоны скоро начнут оснащать камерами рекордного разрешения до 200 мегапикселей.

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Елена Апазиди
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