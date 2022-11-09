Суровикин назвал число покинувших район Херсона жителей

Суровикин заявил, что район Херсона покинули более 115 тысяч человек

Район Херсона покинули все желающие жители — свыше 115 тысяч человек. Такое число назвал командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин, пишет ТАСС.

По словам генерала, противник ведет неизбирательную стрельбу по городу, кроме того, возможно применение запрещенных методов ведения боевых действий. В связи с этим администрация области приняла решение эвакуировать население с правобережной части Днепра в Крым и другие регионы.

«В настоящее время все желающие, а это более 115 тысяч человек, покинули данный район. Мы сделали со своей стороны все возможное, чтобы обеспечить их безопасность в ходе эвакуации», — заключил Суровикин.

Ранее командующий специальной военной операцией на Украине генерал армии Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу посчитали целесообразным организовать оборону по левому берегу Днепра. Военнослужащий объяснил, что в случае мощной ракетной атаки Вооруженных сил Украины по Каховской плотине или если Киев увеличит попуск воды из водохранилищ возникнет поток воды, который приведет к обширным зонам затопления.