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14:23, 9 ноября 2022Среда обитания

Глава Всемирного банка скрылся после вопроса о скандальном заявлении

Глава Всемирного банка Малпасс скрылся после вопроса о заявлении про изменение климата

Фото: James Lawler Duggan / Reuters

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс на Конференции ООН по изменению климата COP27 скрылся после вопроса журналиста. Корреспондент попытался получить комментарий о скандальном заявлении экономиста о влиянии ископаемого топлива на климат. Об этом сообщает The Guardian.

В сентябре Малпасс заявил, что не является ученым и поэтому не может ответить на вопрос, способствует ли ископаемое топливо усилению глобального потепления. Во время конференции корреспондент The Guardian Патрик Гринфилд спросил у главы регулятора, отрицает ли тот проблему изменения климата. В этот момент Малпасс поднялся со своего места и вместе с помощниками поспешил уйти.

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Гринфилд отметил, что Малпасс не обсуждает подобные вопросы с журналистами, и предложил ему записать интервью. «Вы знаете, что я не отрицаю изменение климата!» — заявил глава банка. Он также попросил корреспондента передать его слова должным образом.

После скандального заявления Малпасса с критикой в его адрес выступила официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер. Она добавила, что США хотят добиться увеличения инвестиций в климатические проекты со стороны международной организации.

Нина Ташевская
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