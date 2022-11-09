Ряд иностранных косметических брендов вернется на российский рынок

«Известия»: Lancome, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase вернутся в Россию

Ряд иностранных брендов косметики и парфюма вернется на российский рынок после того, как Минпромторг внес их в исключения по параллельному импорту. Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что в России снова станет доступна продукция зарубежных брендов Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase. Исключения станут действительными через три месяца, говорится в материале. Однако, по мнению экспертов рынка, существует риск подорожания товаров брендов после их возвращения в Россию, в частности, из-за сложностей во взаиморасчетах и конвертации валюты.

Отмечается, что рынок российского косметического производства стабильно растет, поскольку розничные сети добавляют в ассортимент отечественных производителей. Издание сообщило, что после ухода брендов их нишу на рынке пытаются занять не только российские производители, но и компании из Южной Кореи, азиатских стран, Турции. «Несмотря на то что большинство каналов закупок удалось переориентировать на Индию и Китай, зависимость от импорта сырья из Евросоюза остается высокой», — уточнила замруководителя практики финансового консалтинга группы «Деловой профиль» Анна Крысина.

Ранее сообщалось, что россияне начали чаще пользоваться косметикой отечественного производства в последние девять месяцев. Доля покупок косметики российских брендов общем объеме увеличилась до 30 процентов за последние три квартала.