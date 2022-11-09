В Иране пригрозили ужесточить меры подавления протестов

Иранский военачальник Хейдари пригрозил протестующим ужесточением мер подавления акций

В Иране могут ужесточить меры подавления протестов, заявил командующий сухопутными войсками Ирана Киумарс Хейдари. Его слова приводит Reuters.

Он объяснил, что грозит участникам акций в случае, если верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи прикажет усилить подавление общенациональных акций. «Если он решит разобраться с ними, бунтовщикам больше не будет места в стране», — сказал военачальник.

Ранее сообщалось, что в Иране осудили тысячу протестующих в ответ на призыв иранских депутатов о «возмездии». В стране проходят массовые протесты после смерти Махсы Амини, которая скончалась после того, как полиция задержала ее за неправильное ношение хиджаба.