Изучено влияние загрязнения воздуха на нервную систему будущих детей

Загрязнение воздуха увеличило риск задержки развития нервной системы будущих детей

Исследовательская группа из медицинской школы Национального Тайваньского университета изучила влияние загрязнения воздуха во время беременности на нервную систему будущих детей. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале Developmental Medicine & Child Neurology.

В процессе специалисты рассмотрели данные более 17 тысяч недоношенных детей без врожденных пороков развития. Авторы опросили их матерей, когда младенцы были в возрасте 6 и 18 месяцев.

Оказалось, что каждые десять микрограмм мелкодисперсных частиц на квадратный метр во втором триместре увеличивают риск задержки основных этапов развития нервной система на девять процентов. Такие осложнения проявляются в более позднем развитии общей и мелкой моторики, а также личностно-социальных показателей.

Медики пришли к выводу, что воздействие мелких частиц до рождения оказывает более сильное влияние, чем после рождения, поэтому следует усилить защиту детей от загрязнения воздуха еще во время беременности их матери.

В октябре сотрудники Университета Западного Онтарио выявили, что загрязнения воздуха выхлопными газами влияет на риск развития деменции.