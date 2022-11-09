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19:26, 9 ноября 2022Наука и техника

Изучено влияние загрязнения воздуха на нервную систему будущих детей

Загрязнение воздуха увеличило риск задержки развития нервной системы будущих детей

Фото: Juan Encalada / Unsplash

Исследовательская группа из медицинской школы Национального Тайваньского университета изучила влияние загрязнения воздуха во время беременности на нервную систему будущих детей. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале Developmental Medicine & Child Neurology.

В процессе специалисты рассмотрели данные более 17 тысяч недоношенных детей без врожденных пороков развития. Авторы опросили их матерей, когда младенцы были в возрасте 6 и 18 месяцев.

Оказалось, что каждые десять микрограмм мелкодисперсных частиц на квадратный метр во втором триместре увеличивают риск задержки основных этапов развития нервной система на девять процентов. Такие осложнения проявляются в более позднем развитии общей и мелкой моторики, а также личностно-социальных показателей.

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Медики пришли к выводу, что воздействие мелких частиц до рождения оказывает более сильное влияние, чем после рождения, поэтому следует усилить защиту детей от загрязнения воздуха еще во время беременности их матери.

В октябре сотрудники Университета Западного Онтарио выявили, что загрязнения воздуха выхлопными газами влияет на риск развития деменции.

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Елена Апазиди
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