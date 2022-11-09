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13:13, 9 ноября 2022Мир

Представитель талибов по добродетели убил несовершеннолетнюю за отказ от свадьбы

Представитель талибов по пропаганде добродетели убил подростка за отказ от свадьбы

Фото: Shutterstock

В провинции Балх в Афганистане представитель «Талибана» (организация запрещена в РФ и считается террористической) по вопросам пропаганды добродетели и предотвращения порока мулла Ясин убил несовершеннолетнюю девочку после того, как она отказалась выйти за него замуж. Об этом пишет издание The Khaama Press.

Местные власти заявили о задержании мужчины, он находится под стражей. Личность и возраст подростка не раскрывается. Сам мужчина при этом настаивал на том, чтобы мужчины воздерживались от того, чтобы иметь более одной жены.

Трагедия произошла на фоне сообщений о том, что талибы платят значительные суммы приданого своим тестям в обмен на их дочерей. Издание отмечает, что один из военных «Талибана» недавно доставил свою невесту домой на военном вертолете, принадлежащем Афганскому национальному правительству.

После того как 15 августа 2021-го «Талибан» без боя взял Кабул и объявил о полном контроле над территорией страны, в стране регулярно сообщается о нарушении прав человека. Женщинам, в частности, запрещено выходить на улицу с непокрытым лицом и без сопровождения мужчины-родственника. Им также нельзя занимать некоторые должности.

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Виктория Кондратьева
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