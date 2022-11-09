Состояние одного из пострадавших при крушении Ми-2 под Костромой ухудшилось

Власти заявили о резком ухудшении состояния пострадавшего при крушении Ми-2 под Костромой

Состояние одного из четырех пострадавших при крушении вертолета Ми-2 в Костромской области резко ухудшилось. Об этом сообщили в пресс-службе администрации российского региона, передает ТАСС.

Мужчину поместили в реанимацию городской больницы Костромы. «Двое находятся в стабильно тяжелом состоянии, один — средней тяжести. Все находятся в сознании, двое — на искусственной вентиляции легких. Проведено несколько операций, продолжается консервативная терапия раннего послеоперационного периода», — пояснили в администрации.

Власти уточнили, что пострадавшими в результате происшествия оказались два пилота и два фельдшера санитарной авиации. Одного из фельдшеров, который получил более легкие травмы, в ближайшие сутки переведут в травматологическое отделение.

8 ноября вертолет Ми-2 потерпел крушение в Костромской области. Воздушное судно упало в нескольких километрах от аэропорта «Сокеркино» во время захода на посадку. Погиб один человек, еще четверо были госпитализированы с травмами.

В региональном управлении МЧС предположили, что причиной падения Ми-2 могли стать техническая неисправность и ошибка пилота.