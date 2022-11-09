Обвиненному во взятках и покровительстве подполковнику ФСБ продлили арест

В Москве военный суд продлил арест подполковнику ФСБ по делу о взятках и покровительстве

Подполковнику ФСБ из Самарской области Михаилу Горбунову продлили срок содержания под стражей до 8 марта 2023 года. Он находится в московском СИЗО и обвиняется в получении взяток в особо крупном размере, связанном с вымогательством. Об этом в среду, 9 ноября, сообщает «Коммерсантъ».

235-й гарнизонный военный суд оставил под стражей бывшего начальника отдела экономической безопасности самарского управления ФСБ еще на пять месяцев. Представитель Главного военно-следственного управления СКР мотивировал ходатайство о продлении ареста Горбунова тем, что он может оказать давление на свидетелей или скрыться от следствия.

Подполковника задержали в Самаре и доставили Москву в сентябре. Ему предъявили обвинения по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Также, по данным следствия, он и его сообщники могли оказывать покровительство этническим преступным группировкам в Самарской области. Горбунов свою вину не признает.