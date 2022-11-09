Суровикин заявил о планах Украины создать зону затопления у Каховской ГЭС

Суровикин заявил об опасности в случае затопления зоны ниже Каховской ГЭС

Реализация имеющихся у Украины планов по созданию зоны затопления ниже Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) может привести к опасным последствиям. Об этом доложил командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин главе Минобороны Сергею Шойгу, передает ТАСС.

Он также сообщил, что по плотине Каховской ГЭС 26 сентября нанесли удар, в результате которого был поврежден один из водосливных затворов.

По словам Суровикина, интенсивный сброс воды через плотину Киевской ГЭС и гидроэлектростанции ниже по течению, который Киев осуществляет с 10 октября, тоже является причиной беспокойства о разливе этой реки в районе ее русла и затоплении прибрежных районов.

7 ноября замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщал, что плотина Каховской ГЭС в Херсонской области, работает стабильно.