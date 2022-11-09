Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:41, 9 ноября 2022Бывший СССР

На Украине понадеялись на продолжение помощи США после выборов

Министр экономики Украины Свириденко надеется на продолжение помощи из США после выборов

Фото: AFLO / Globallookpress.com

Министр экономики Украины Юлия Свириденко выразила надежду на продолжение финансовой помощи республике со стороны США после выборов в Конгресс. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы не беспокоимся. Украина борется за очень определенные права и ценности. Я думаю, США будут оказывать поддержку, пока мы не победим», — сказала она. Также, как утверждает Свириденко, украинские власти ценят поддержку от демократов и республиканцев.

Уточняется, что данные заявления министр сделала до появления первых результатов промежуточных выборов в Конгресс. Кроме того, она пожелала, чтобы США, Международный валютный фонд и Европейский союз покрывали около половины украинских расходов.

По предварительной информации, Республиканская партия заняла 220 мест в палате представителей Конгресса США, опередив соперников (по данным на 08:10 мск), а Демократическая партия — 215 кресел. Голосование на промежуточных выборах завершилось в некоторых штатах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о возможном посещении Путиным Донбасса
Кремль отреагировал на обвинения о вмешательстве России в выборы в США
Легионер «Зенита» описал переход под флаг РФ фразой «глупо иметь такое желание»
У мужчин обнаружен прогнозирующий болезни в будущем гормон
В России высказались о переменах в политике США после выборов
Сотрудники МВД обезвредили самодельное взрывное устройство ВСУ в ЛНР
Российские спецслужбы предотвратили теракт в Бердянске
Песков высказался о своей поездке в Луганск
В уходе западных фармкомпаний из России увидели выгоду для одной страны
Эрдоган собрался обсудить зерновую сделку с Путиным на G20
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.