На Украине понадеялись на продолжение помощи США после выборов
Министр экономики Украины Юлия Свириденко выразила надежду на продолжение финансовой помощи республике со стороны США после выборов в Конгресс. Ее слова приводит ТАСС.
«Мы не беспокоимся. Украина борется за очень определенные права и ценности. Я думаю, США будут оказывать поддержку, пока мы не победим», — сказала она. Также, как утверждает Свириденко, украинские власти ценят поддержку от демократов и республиканцев.
Уточняется, что данные заявления министр сделала до появления первых результатов промежуточных выборов в Конгресс. Кроме того, она пожелала, чтобы США, Международный валютный фонд и Европейский союз покрывали около половины украинских расходов.
По предварительной информации, Республиканская партия заняла 220 мест в палате представителей Конгресса США, опередив соперников (по данным на 08:10 мск), а Демократическая партия — 215 кресел. Голосование на промежуточных выборах завершилось в некоторых штатах.