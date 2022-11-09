На Украине понадеялись на продолжение помощи США после выборов

Министр экономики Украины Свириденко надеется на продолжение помощи из США после выборов

Министр экономики Украины Юлия Свириденко выразила надежду на продолжение финансовой помощи республике со стороны США после выборов в Конгресс. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы не беспокоимся. Украина борется за очень определенные права и ценности. Я думаю, США будут оказывать поддержку, пока мы не победим», — сказала она. Также, как утверждает Свириденко, украинские власти ценят поддержку от демократов и республиканцев.

Уточняется, что данные заявления министр сделала до появления первых результатов промежуточных выборов в Конгресс. Кроме того, она пожелала, чтобы США, Международный валютный фонд и Европейский союз покрывали около половины украинских расходов.

По предварительной информации, Республиканская партия заняла 220 мест в палате представителей Конгресса США, опередив соперников (по данным на 08:10 мск), а Демократическая партия — 215 кресел. Голосование на промежуточных выборах завершилось в некоторых штатах.