Американист дал прогноз по выборам в Конгресс США
Итогом выборов в Конгресс Соединенных Штатов Америки почти наверняка станет победа республиканцев. Главной интригой остается то, сколько мест в обеих палатах они смогут получить. Такой прогноз по исходу голосования в разговоре с «Лентой.ру» дал политолог, американист Малек Дудаков.
Результаты предсказуемы
«Общая картина понятна. Скорее всего, республиканцы побеждают, берут большинство в обеих палатах Конгресса, побеждают на многих выборах местного уровня, например, губернаторских выборах. Даже в таких традиционно либеральных штатах, как Нью-Йорк и Орегон, у них есть неплохие шансы на победу», — сказал он.
Вероятность победы демократов есть, но она очень незначительная, поэтому, я думаю, что демократы теряют большинство в обеих палатах Конгресса почти гарантированно
Масштабы победы
Другое дело, что пока непонятны масштабы всей нынешней республиканской победы, объяснил Малек Дудаков.
«Возможно, им удастся получить много мест, то есть 54 места в сенате или больше и 40-50 мест в палате представителей дополнительно. В таком случае можно будет говорить, что это красная волна, которая снесла многих демократов. Если они получат большинство, но оно будет шатенькое, например, 51-52 места в сенате и 20-30 мест в нижней палате, тогда этой красной волны не случится, хотя, скорее всего, республиканцы победят в любом случае. Основная интрига заключается в том, насколько большими будут масштабы победы республиканцев сегодня», — заключил он.
8 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Американцам предстоит избрать палату представителей, треть сената, законодательные собрания, а также губернаторов во многих штатах.
Такое голосование проходит раз в два года и выпадает на середину президентского срока. Это индикатор политических настроений в обществе. Последние два года большинство мест принадлежало Демократической партии.
Ранее издание The Washington Times сообщило, что на выборах в конгресс США встретятся «две в корне разные Америки».