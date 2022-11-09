Американист дал прогноз по выборам в Конгресс США

Политолог Дудаков назвал почти гарантированной победу республиканцев на выборах в Конгресс

Итогом выборов в Конгресс Соединенных Штатов Америки почти наверняка станет победа республиканцев. Главной интригой остается то, сколько мест в обеих палатах они смогут получить. Такой прогноз по исходу голосования в разговоре с «Лентой.ру» дал политолог, американист Малек Дудаков.

Результаты предсказуемы

«Общая картина понятна. Скорее всего, республиканцы побеждают, берут большинство в обеих палатах Конгресса, побеждают на многих выборах местного уровня, например, губернаторских выборах. Даже в таких традиционно либеральных штатах, как Нью-Йорк и Орегон, у них есть неплохие шансы на победу», — сказал он.

Вероятность победы демократов есть, но она очень незначительная, поэтому, я думаю, что демократы теряют большинство в обеих палатах Конгресса почти гарантированно Малек Дудаков политолог, американист

Масштабы победы

Другое дело, что пока непонятны масштабы всей нынешней республиканской победы, объяснил Малек Дудаков.

«Возможно, им удастся получить много мест, то есть 54 места в сенате или больше и 40-50 мест в палате представителей дополнительно. В таком случае можно будет говорить, что это красная волна, которая снесла многих демократов. Если они получат большинство, но оно будет шатенькое, например, 51-52 места в сенате и 20-30 мест в нижней палате, тогда этой красной волны не случится, хотя, скорее всего, республиканцы победят в любом случае. Основная интрига заключается в том, насколько большими будут масштабы победы республиканцев сегодня», — заключил он.

8 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Американцам предстоит избрать палату представителей, треть сената, законодательные собрания, а также губернаторов во многих штатах.

Такое голосование проходит раз в два года и выпадает на середину президентского срока. Это индикатор политических настроений в обществе. Последние два года большинство мест принадлежало Демократической партии.

Ранее издание The Washington Times сообщило, что на выборах в конгресс США встретятся «две в корне разные Америки».