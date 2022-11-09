Кейт Мосс заподозрили в употреблении наркотиков из-за ее неадекватного поведения

Супермодель Мосс заподозрили в возвращении к наркотикам из-за невнятной и сбивчивой речи

48-летнюю супермодель Кейт Мосс заподозрили в употреблении наркотиков из-за сбивчивой и невнятной речи на церемонии вручения премии Innovator Awards 2022 журнала WSJ. Об этом сообщает Page Six.

Мосс вручала статуэтку своему другу Энтони Ваккарелло — креативному директору модного дома Saint Laurent. Во время речи она поглядывала в телефон, запиналась и не сумела выговорить название премии. «Энтони и я проработали вместе... годы. Когда он начал работать в Saint Laurent, я разглядела его чутье к моде. И... хотела работать с ним», — произнесла она.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают неадекватное поведение супермодели. Многие считают, что оно может свидетельствовать о возвращении к употреблению наркотиков. В интервью Мосс утверждала, что ей удалось побороть зависимость.

Представители Кейт Мосс не ответили журналистам на вопросы о ее самочувствии.

Ранее лидер группы U2 Боно рассказал, как незадолго до суицида наркозависимого друга отказал ему в личной просьбе. О грустной истории дружбы с участником австралийской рок-группы INXS Майклом Хатченсом он написал в своей книге Surrender: 40 Songs One Story.