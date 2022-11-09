Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:09, 9 ноября 2022Забота о себе

Кейт Мосс заподозрили в употреблении наркотиков из-за ее неадекватного поведения

Супермодель Мосс заподозрили в возвращении к наркотикам из-за невнятной и сбивчивой речи

Фото: Andy Kropa / AP

48-летнюю супермодель Кейт Мосс заподозрили в употреблении наркотиков из-за сбивчивой и невнятной речи на церемонии вручения премии Innovator Awards 2022 журнала WSJ. Об этом сообщает Page Six.

Мосс вручала статуэтку своему другу Энтони Ваккарелло — креативному директору модного дома Saint Laurent. Во время речи она поглядывала в телефон, запиналась и не сумела выговорить название премии. «Энтони и я проработали вместе... годы. Когда он начал работать в Saint Laurent, я разглядела его чутье к моде. И... хотела работать с ним», — произнесла она.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают неадекватное поведение супермодели. Многие считают, что оно может свидетельствовать о возвращении к употреблению наркотиков. В интервью Мосс утверждала, что ей удалось побороть зависимость.

Представители Кейт Мосс не ответили журналистам на вопросы о ее самочувствии.

Материалы по теме:
«Грязная пепельница». Как в ЕАЭС пытаются регулировать вейпы и электронные сигареты
«Грязная пепельница».Как в ЕАЭС пытаются регулировать вейпы и электронные сигареты
27 августа 2021
Перекур окончен. Курящей молодежи перекроют доступ к табаку: 20 идей по развитию России
Перекур окончен.Курящей молодежи перекроют доступ к табаку: 20 идей по развитию России
Промо
18 июля 2022
Что такое вейпы и насколько они опасны для здоровья: почему в России хотят ограничить использование вейпов?
Что такое вейпы и насколько они опасны для здоровья:почему в России хотят ограничить использование вейпов?
9 сентября 2022

Ранее лидер группы U2 Боно рассказал, как незадолго до суицида наркозависимого друга отказал ему в личной просьбе. О грустной истории дружбы с участником австралийской рок-группы INXS Майклом Хатченсом он написал в своей книге Surrender: 40 Songs One Story.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Шойгу и Суровикин решили занять оборону по левому берегу Днепра
В США назвали ответ НАТО на просьбу Украины «холодным душем» для Зеленского
Суровикин раскрыл потери ВСУ на херсонском направлении
Девушка нашла дешевую и качественную замену модным ботинкам за 170 тысяч рублей
В Москве резко увеличилось количество квартир на продажу
Кейт Мосс заподозрили в употреблении наркотиков из-за ее неадекватного поведения
Суровикин доложил о пресечении попыток наступления ВСУ на двух направлениях
Продюсера «Клиники» обвинили в насилии
Суровикин заявил о невозможности полноценного снабжения Херсона
Пассажир самолета отказался пускать попутчицу в туалет и был обруган в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.