Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ на купянском направлении

Спикер Минобороны Конашенков заявил об отражении атаки ВСУ на купянском направлении в ЛНР

Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в Луганской народной республике. Об этом на брифинге Минобороны сообщил журналистам официальный спикер оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, при отражении атаки российские военные уничтожили более 60 солдат противника. Он уточнил, что на этом участке фронта со стороны ВСУ действовал усиленный мотопехотный батальон.

Также, как сообщил Конашенков, были уничтожены несколько единиц техники: две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

По уточненным данным Минобороны, с начала спецоперации России на Украине были уничтожены 6482 танка и других боевых бронированных машин, 3564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7152 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Ранее оборонное ведомство опубликовало видео ударов работающих двойками штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) по позициям и технике Вооруженных сил Украины.