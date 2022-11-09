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03:00, 10 ноября 2022Среда обитания

Звезда «Сумерек» решила избавиться от дома в США

Актриса Элизабет Ризер выставила на продажу дом в США за шесть миллионов долларов

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актриса Элизабет Ризер, известная по роли в серии фильмов «Сумерки», решила избавиться от дома в США. Об этом сообщил Dirt.

Звезда киносаги выставила на продажу особняк 1926 года постройки в лос-анджелесском районе Лос-Фелис, установив цену в шесть миллионов долларов (около 366,7 миллиона рублей). Три года назад актриса приобрела его за 4,5 миллиона долларов.

В двухэтажном особняке площадью 451 квадратный метр есть четыре спальни и шесть ванных комнат, а также гостиная с камином, кухня, столовая, кинозал, барная стойка и терраса с зоной барбекю. С просторного балкона открывается вид на горы и огни города.

Многие предметы интерьера в особняке, в том числе полы, выполнены из дерева. Акцентами выступают такие детали, как узорчатая плитка, обои и шкафы с цветочным рисунком, а также необычная обивка мебели. Французские двери ведут на задний двор с бассейном с гидромассажем, а также несколькими зонами для отдыха и развлечений. Кроме того, на участке размером 0,1 гектара расположен фонтан, выложенный плиткой, и сад. Перед домом есть гараж на две машины.

В сентябре стало известно, что американский музыкант Бек Хэнсен решил избавиться от дома в США. Артист выставил на продажу жилье в этом же районе, Лос-Фелис, за 2,9 миллиона долларов.

Полина Кислицына
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