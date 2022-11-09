Песков высказался о своей поездке в Луганск

Песков заявил, что в Луганске в нелегких условиях работают высокопрофессиональные люди

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя свою поездку в Луганск, заявил, что там в сложных экономических и опасных для жизни условиях работают высокопрофессиональные специалисты. Его слова приводит РИА Новости.

«Там высокопрофессиональные ребята молодые, которые работают и в органах госвласти, и тоже блогеры, и руководят СМИ, ведут журналистскую работу», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков отметил, что на них ложится «большая ответственность по сравнению с федеральными СМИ».

Ранее первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что официальный представитель Кремля посетил Луганск, где провел программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик.