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12:58, 9 ноября 2022Россия

Песков высказался о своей поездке в Луганск

Песков заявил, что в Луганске в нелегких условиях работают высокопрофессиональные люди

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя свою поездку в Луганск, заявил, что там в сложных экономических и опасных для жизни условиях работают высокопрофессиональные специалисты. Его слова приводит РИА Новости.

«Там высокопрофессиональные ребята молодые, которые работают и в органах госвласти, и тоже блогеры, и руководят СМИ, ведут журналистскую работу», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков отметил, что на них ложится «большая ответственность по сравнению с федеральными СМИ».

Ранее первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что официальный представитель Кремля посетил Луганск, где провел программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик.

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Евгения Куликова
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