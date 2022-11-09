Воры вынесли 37 миллионов рублей из таунхауса российского бизнесмена

В Петербурге воры вынесли 37 миллионов рублей из таунхауса гендиректора мебельной фабрики

В Петербурге воры забрались в таунхаус 61-летнего гендиректора мебельной фабрики и украли более 37 миллионов рублей. Об этом в среду, 9 ноября, сообщает «Фонтанка».

По сведениям издания, подельники вынесли из дома бизнесмена 300 тысяч долларов, 90 тысяч евро, полмиллиона рублей, украшения и дорогие часы. Ценности хранились в сейфе в гардеробной.

Отмечается, что дом коммерсанта оборудован сигнализацией, однако во время совершения преступления она не работала — мужчина отлучился всего на три часа, поэтому не стал ее включать.

Прибывшие на место правоохранители изъяли следы обуви преступников, отпечатки и сейф.

27 октября сообщалось, что в Улан-Удэ полиция задержала вора за кражу 6,5 миллиона рублей из сейфа в Екатеринбурге.