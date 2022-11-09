Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:28, 9 ноября 2022Силовые структуры

Россиянку осудили почти на два года колонии за убийство новорожденного ребенка

В Челябинской области осудили почти на два года мать, зарезавшую новорожденного ребенка

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Globallookpress.com

В Челябинской области суд приговорил почти к двум годам лишения свободы местную жительницу за убийство новорожденного ребенка. Об этом в среду, 9 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщина признана виновной по статье 106 («Убийство матерью новорожденного ребенка») УК РФ. Ее приговорили к одному году и десяти месяцам колонии-поселения.

По данным ведомства, ночью 16 мая фигурантка зарезала младенца в доме в деревне Давлетбаева Аргаяшского района.

Ранее стало известно, что в Ивановской области будут судить женщину, которая из-за нищеты убила своего новорожденного сына.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Шойгу приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра
Блогерша показала на видео свой «неуместный» для поминальной службы наряд
Швейцария продлила специальный статус для украинских беженцев до марта 2024 года
В Херсонской области заявили о провале наступления украинских военных
Минздрав Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова в ДТП
Волочкова раскрыла личность «самого любимого» мужчины
Россиянку осудили почти на два года колонии за убийство новорожденного ребенка
Кейт Миддлтон появилась на публике в платье Mango за 2500 рублей
В США оценили новую подлодку проекта «Борей-А»
Власти России предложили повысить тарифы на газ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.