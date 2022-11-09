Россиянку осудили почти на два года колонии за убийство новорожденного ребенка

В Челябинской области осудили почти на два года мать, зарезавшую новорожденного ребенка

В Челябинской области суд приговорил почти к двум годам лишения свободы местную жительницу за убийство новорожденного ребенка. Об этом в среду, 9 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщина признана виновной по статье 106 («Убийство матерью новорожденного ребенка») УК РФ. Ее приговорили к одному году и десяти месяцам колонии-поселения.

По данным ведомства, ночью 16 мая фигурантка зарезала младенца в доме в деревне Давлетбаева Аргаяшского района.

Ранее стало известно, что в Ивановской области будут судить женщину, которая из-за нищеты убила своего новорожденного сына.