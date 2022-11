Маск захотел встретиться с рекламодателями Twitter

Reuters: Маск проведет собрание с рекламодателями Twitter, чтобы остановить их отток

Новый владелец Twitter миллиардер Илон Маск в ближайшее время планирует провести общее собрание с рекламодателями онлайн-платформы. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на электронную переписку.

По данным агентства, встреча пройдет в среду, 9 ноября, в 10:00 утра по тихоокеанскому времени (21:00 мск).

Издание предполагает, что Маск решил провести такое мероприятие, чтобы остановить отток взволнованных рекламодателей из Twitter.

Ранее стало известно, что ряд компаний, в числе которых фармацевтическая фирма Pfizer Inc., производители продуктов питания General Mills Inc. и Mondelez International Inc. и немецкий автопроизводитель Audi, временно приостановили покупку рекламы в Twitter. Их обеспокоили планы Маска по снижению уровня контроля над контентом.