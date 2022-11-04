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02:18, 4 ноября 2022Экономика

Еще четыре компании приостановили покупку рекламы в Twitter

WSJ: Pfizer, General Mills, Mondelez и Audi приостановили покупку рекламы в Twitter

Фото: Mike Blake / Reuters

Еще четыре компании временно прекратили покупку рекламы в Twitter. По информации The Wall Street Journal, соответствующее решение приняли фармацевтическая компания Pfizer Inc., производители продуктов питания General Mills Inc. и Mondelez International Inc. и немецкий автопроизводитель Audi после того, как соцсеть купил американский миллиардер Илон Маск.

«Производитель продуктов питания General Mills, изготовитель Oreo Mondelez International, Pfizer и принадлежащая Volkswagen AG Audi вошли в расширяющийся список брендов, которые на время приостановили свою рекламу в Twitter», — пишет издание со ссылкой на источники.

Как отмечает газета, некоторые рекламодатели обеспокоены планами Маска по снижению уровня контроля над контентом. Они опасаются, что это приведет к увеличению объема неприемлемой информации в соцсети. Кроме того, некоторые корпорации прекращают размещение рекламы из-за неопределенности в Twitter после ухода топ-менеджеров.

Ранее американский автогигант General Motors приостановил публикацию рекламы в социальной сети Twitter после того, как ее приобрел Илон Маск.

27 октября Илон Маск завершил сделку по покупке Twitter. Сумма контракта составила 44 миллиарда долларов. Сам предприниматель объяснил покупку соцсети желанием помочь человечеству.

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Марина Совина
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