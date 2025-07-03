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16:31, 3 июля 2025Силовые структуры

Спецназ Росгвардии провел масштабную операцию против незаконных мигрантов

В Иркутской области спецназ Росгвардии выявил более 200 нелегальных мигрантов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Иркутской области спецназ Росгвардии совместно с ОМОНом и СОБРом провел операцию против незаконных мигрантов «Нелегал». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате было выявлено более 200 приезжих, нарушивших миграционное законодательство, и около 50 работодателей, обеспечивающих незаконную трудовую деятельность.

Возбуждено восемь уголовных дел по фактам фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет. Кроме того, в отношении 20 нелегалов вынесены постановления о выдворении из России.

Ранее сообщалось, что Новосибирский районный суд арестовал 20-летнего нелегального мигранта, изнасиловавшего 22-летнюю девушку.

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