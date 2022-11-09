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21:22, 9 ноября 2022Мир

В НАТО оценили влияние выборов в США на поддержку Украины

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что выборы в США не изменят поддержку Украины Вашингтоном
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Francois Lenoir / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что выборы в США не изменят поддержку Украины Вашингтоном. Об этом сообщает РИА Новости.

«Совершенно очевидно, что в США существует твердая поддержка продолжения помощи Украине, и это не изменится с выборами, которые прошли в США», — отметил Столтенберг во время визита в Великобританию.

8 ноября в США состоялся основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. На них избирали 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. По предварительным подсчетам, Республиканская партия заняла 220 мест в палате представителей Конгресса США, Демократическая партия — 215 кресел.

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Марина Совина
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