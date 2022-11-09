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20:44, 9 ноября 2022Ценности

Блогерша показала на видео свой «неуместный» для поминальной службы наряд

Облегающий комбинезон блогерши sammiesupreme назвали неуместным на поминальной службе

Кадр: @sammiesupreme

Блогерша с никнеймом sammiesupreme из Лос-Анджелеса, США, показала на видео свой названный неуместным на поминальной службе наряд. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 154 тысяч подписчиков.

На размещенных кадрах 19-летняя девушка предстала в черном облегающем комбинезоне с длинными рукавами и U-образным декольте. Кроме того, она распустила волосы и дополнила образ сумкой, оформленной бахромой, и солнечными очками с оправой формы «кошачий глаз». При этом юзерша указала, что окружающие сочли ее внешний вид неподобающим во время богослужения.

В то же время американка выразила свое отношение к данной критике, станцевав перед камерой под песню со словами: «Вы видели мою фигуру?» Также инфлюэнсерша добавила, что за ее наряд «можно умереть».

Ранее в ноябре блогерша Кайла Сандел отказалась менять откровенную форму для спорта, несмотря на критику. На размещенных кадрах девушка предстала в облегающем черном наряде, который состоял из шортов длины мини и футболки.

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Карина Черных
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