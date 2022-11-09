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10:35, 9 ноября 2022Мир

Лидер республиканцев заявил о возвращении контроля над палатой представителей

Лидер республиканцев Маккарти заявил о возвращении контроля над палатой представителей США
Кевин МакКарти

Кевин МакКарти. Фото: Alex Brandon / AP

Лидер Республиканской партии в палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти, видимо, переизбран от штата Калифорния, сообщает CNN. В нынешнем составе палаты представителей он — лидер республиканского меньшинства.

Маккарти уже выразил уверенность в том, что республиканцы вернут контроль над палатой представителей. «Когда вы завтра проснетесь, мы будем в большинстве, а (спикер палаты и лидер демократов там) Нэнси Пелоси — в меньшинстве», — заявил он.

Республиканец может стать новым спикером палаты представителей, если партия по итогам нынешних выборов получит большинство. Новый состав приступит к работе с января 2023 года.

По прогнозам телеканала NBC, Республиканская партия возьмет контроль над палатой представителей. Итоговых подсчетов пока не подвели.

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Виктория Кондратьева
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