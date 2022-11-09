Украина утвердила список запрещенных партий

Министерство юстиции Украины заявило об утверждении списка запрещенных в стране партий

Киев утвердил список запрещенных на Украине партий, имущество которых изымут и передадут государству. Об этом заявил первый заместитель министра юстиции республики Евгений Горовец, передает РИА Новости.

«Мы уже утвердили перечень других политических партий (чье имущество конфискуют в пользу государства — прим. «Ленты.ру»), их пока не так много. Но это все партии, запрещенные судами, в отношении которых решения вступили в силу», — сообщил он.

Замминистра уточнил, что по партиям проводится разыскная работа, касающаяся имущества. Как он утверждает, в случае обнаружения активов будут приниматься решения по каждому политическому объединению.

22 октября в стране запретили деятельность 12 пророссийских партий по инициативе Службы безопасности Украины (СБУ). Одной из запрещенных организаций стала Социалистическая партия Украины, апелляционную жалобу которой отклонил Кассационный административный суд. Ранее за поддержку России и организацию референдумов были запрещены политические объединения «Оппозиционный блок», «Социалисты», партия «Справедливости и развития», «Наши», «Государство» и ряд других.

