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15:13, 9 ноября 2022Бывший СССР

Украина утвердила список запрещенных партий

Министерство юстиции Украины заявило об утверждении списка запрещенных в стране партий

Фото: Shutterstock

Киев утвердил список запрещенных на Украине партий, имущество которых изымут и передадут государству. Об этом заявил первый заместитель министра юстиции республики Евгений Горовец, передает РИА Новости.

«Мы уже утвердили перечень других политических партий (чье имущество конфискуют в пользу государства — прим. «Ленты.ру»), их пока не так много. Но это все партии, запрещенные судами, в отношении которых решения вступили в силу», — сообщил он.

Замминистра уточнил, что по партиям проводится разыскная работа, касающаяся имущества. Как он утверждает, в случае обнаружения активов будут приниматься решения по каждому политическому объединению.

22 октября в стране запретили деятельность 12 пророссийских партий по инициативе Службы безопасности Украины (СБУ). Одной из запрещенных организаций стала Социалистическая партия Украины, апелляционную жалобу которой отклонил Кассационный административный суд. Ранее за поддержку России и организацию референдумов были запрещены политические объединения «Оппозиционный блок», «Социалисты», партия «Справедливости и развития», «Наши», «Государство» и ряд других.

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Кристина Есикова
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