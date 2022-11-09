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08:56, 9 ноября 2022Силовые структуры

Россиянин предстанет перед судом за убийство напавшего на него с ножом пасынка

В Астрахани мужчина предстанет перед судом за убийство напавшего на него с ножом пасынка

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Астрахани 48-летний местный житель предстанет перед судом за убийство 32-летнего пасынка, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Об этом в среду, 9 ноября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Хегай.

По данным следствия, вечером 9 июня в квартире дома на Челябинской улице между обвиняемым и сыном его супруги произошел конфликт. Во время ссоры нетрезвый пасынок, угрожая отчиму расправой, набросился на него с ножом.

Тогда мужчина повалил напавшего на диван и начал давить предплечьем ему на шею. В результате тот скончался от недостатка кислорода. После этого отчим позвонил в скорую и сообщил о преступлении в правоохранительные органы.

1 ноября сообщалось, что в Алтайском крае 39-летнего россиянина осудили на шесть лет за попытку зарезать решившего отдохнуть отчима.

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Елизавета Новикова
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