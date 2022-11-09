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04:20, 9 ноября 2022Мир

В США спрогнозировали переизбрание блокировавшего военную помощь Киеву сенатора

Fox, NBC и AP спрогнозировали переизбрание блокировавшего помощь Киеву сенатора Рэнда Пола
Рэнд Пол

Рэнд Пол. Фото: Reuters

Американские телеканалы Fox и NBC, а также агентство Associated Press (AP) спрогнозировали переизбрание сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола, блокировавшего военную помощь Киеву.

Кандидат от республиканцев Рэнд Пол проходит в сенат от штата Кентукки в третий раз. Его соперником был демократ Чарльз Букер.

Сенатор препятствовал принятию законопроекта о выделении Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов. Кроме того, он призывал перестать принимать в НАТО страны бывшего СССР, а также заявлял, что многомиллиардные траты США на помощь Украине угрожают американской безопасности.

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Марина Совина
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