В США спрогнозировали переизбрание блокировавшего военную помощь Киеву сенатора
Fox, NBC и AP спрогнозировали переизбрание блокировавшего помощь Киеву сенатора Рэнда Пола
Американские телеканалы Fox и NBC, а также агентство Associated Press (AP) спрогнозировали переизбрание сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола, блокировавшего военную помощь Киеву.
Кандидат от республиканцев Рэнд Пол проходит в сенат от штата Кентукки в третий раз. Его соперником был демократ Чарльз Букер.
Сенатор препятствовал принятию законопроекта о выделении Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов. Кроме того, он призывал перестать принимать в НАТО страны бывшего СССР, а также заявлял, что многомиллиардные траты США на помощь Украине угрожают американской безопасности.