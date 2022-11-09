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18:48, 9 ноября 2022Россия

ВСУ дважды за день обстреляли переправу в Херсоне

Украинские военные дважды за день обстреляли переправу через Днепр в Херсоне

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за день обстреляли переправу в Херсоне, по которой мирные жители выезжали с левого на более безопасный правый берег Днепра. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на берегу видны воронки от снарядов, выпущенных из РСЗО HIMARS.

9 ноября министр обороны России Шойгу приказал начать отвод войск с левого берега Днепра на правый. Командующий специальной военной операцией (СВО) Сергей Суровикин мотивировал перегруппировку непрекращающимися обстрелами города и его окраин со стороны украинских войск.

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Алевтина Запольская
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