Шойгу приказал начать вывод войск на левый берег Днепра

Министр обороны России Шойгу дал приказ начать вывод войск с правого на левый берег Днепра

Министр обороны России Шойгу приказал начать вывод войск в Херсонской области с правого на левый берег Днепра. Такой приказ он отдал во время доклада командующего специальной военной операцией (СВО) Сергея Суровикина. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Необходимость перегруппировки российских войск на левый берег Суровикин мотивировал непрекращающимися обстрелами города и его окраин со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также тем, что системы противовоздушной обороны даже при их идеальной работе все равно не имеют возможности сбить все 100 процентов направляемых на город снарядов.

Заслушав доклад Суровикина, Шойгу согласился с доводами командующего войсками СВО и отметил важность сбережения жизней военнослужащих и мирных жителей.

«Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли уехать», — поручил Шойгу.

Ранее комбат ДНР Ходаковский предупреждал, что генералу Суровикину предстоит сделать трудное заявление по Херсону.