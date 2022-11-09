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19:41, 9 ноября 2022Россия

Показаны последствия обстрела приграничного российского села со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт показал последствия обстрела села Гуево со стороны Украины

Фото: Telegram-канал Роман Старовойт

Губернатор Курской области Роман Старовойт показал последствия очередного обстрела российского села со стороны Украины. Соответствующие кадры в среду, 9 ноября, глава приграничного региона опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам политика, под обстрел попало село Гуево Суджанского района, зафиксировано не менее шести прилетов снарядов. Пострадавших и погибших нет.

Фото: Telegram-канал Роман Старовойт

В результате атаки были повреждены балконы в двухэтажном доме, выбиты стекла в одном из частных домов, разрушен сарай и забор.

8 ноября Старовойт сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались с помощью дрона атаковать подстанцию Глушковской районной электрической сети (РЭС). В результате атаки никто не пострадал.

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Евгения Куликова
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