Показаны последствия обстрела приграничного российского села со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт показал последствия обстрела села Гуево со стороны Украины

Губернатор Курской области Роман Старовойт показал последствия очередного обстрела российского села со стороны Украины. Соответствующие кадры в среду, 9 ноября, глава приграничного региона опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам политика, под обстрел попало село Гуево Суджанского района, зафиксировано не менее шести прилетов снарядов. Пострадавших и погибших нет.

Фото: Telegram-канал Роман Старовойт

В результате атаки были повреждены балконы в двухэтажном доме, выбиты стекла в одном из частных домов, разрушен сарай и забор.

8 ноября Старовойт сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались с помощью дрона атаковать подстанцию Глушковской районной электрической сети (РЭС). В результате атаки никто не пострадал.