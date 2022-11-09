Антонов рассказал о бездействии полиции в нападениях на посольство России в США

Посол России в США обвинил правоохранителей в бездействии в вопросе нападений на миссию

Американские правоохранительные органы не делятся итогами расследований нападений на российское посольство в стране и в целом неохотно отзываются на просьбы о помощи, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова прозвучали в интервью РИА Новости.

Рассуждая о бездействии правоохранителей, дипломат добавил, что у российской дипмиссии все равно налажен диалог с полицией и Секретной службой, которая охраняет американского президента и посольства. «Мы стремимся соответствовать вызовам времени. А оно сейчас непростое, требует от каждого из нас повышенного самоконтроля, бдительности. В этом плане наши дипломаты не находятся в привилегированном положении», — пояснил Антонов.

В октябре представитель России при Генассамблее ООН Анна Антонова заявила, что с 15 декабря 2020-го по май 2022 года произошло свыше 150 нападений на российские дипмиссии.