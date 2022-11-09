Израиль объяснил невозможность поставок ПВО Украине

Министр Ганц заявил, что у Израиля нет производственных мощностей для поставок ПВО Украине

У Израиля нет достаточных производственных мощностей для поставок Украине систем противовоздушной обороны (ПВО). Так невозможность военной помощи объяснил глава Минобороны страны Бени Ганц, пишет Jerusalem Post.

«Очевидно, что, даже если будет принято решение изменить нашу политику, невозможно опустошить наши запасы систем ПВО», — заявил министр и добавил, что Иерусалим предоставляет Киеву гуманитарную и медицинскую помощь.

По его словам, израильские власти работают над расширением помощи, однако им не стоит забывать, что «за Украиной стоит НАТО».

30 октября украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук рассказал, что Киев обратился к Вашингтону с просьбой оказать давление на Иерусалим, чтобы тот предоставил Украине военную помощь. Кроме того, он считает, что США должны более тщательно проверить соблюдение Израилем антироссийских санкций.

Украинская сторона отправляла Израилю запрос на приобретение систем ПВО и противоракетной обороны — в частности, речь шла о системах «Праща Давида» и «Хец». Иерусалим неоднократно заявлял, что не может поставить их Киеву. Президент страны Ицхак Герцог отмечал, что это связано с опасениями, что некие «секреты» вооружения могут попасть не в те руки.