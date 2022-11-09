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14:35, 9 ноября 2022Наука и техника

Обнаружены четыре новых пульсара

Астрономы Института фундаментальных исследований Тата обнаружили четыре новых пульсара
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ESA / NASA / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Астрономы Института фундаментальных исследований Тата (Индия) сообщили об обнаружении четырех новых пульсаров, которые были найдены с помощью радиотелескопа Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT) в рамках обзора GMRT High Resolution Southern Sky (GHHRSS). Препринт научной работы опубликован в репозитории arXiv. Кратко об открытии рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали данные с применением алгоритма быстрого суммирования (англ. fast folding algorithm, FFA), который является эффективным алгоритмом для обнаружения приблизительно периодических событий во временных рядах. Этот метод чувствителен к сигналам с длинными периодами и короткими рабочими циклами. Цель исследования заключалась в поиске пульсаров в диапазоне периодов от 100 миллисекунд до 100 секунд.

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Пульсары это разновидность нейтронных звезд, которые периодически испускают пучки радиоизлучения, однако некоторые также порождают импульсы, видимые в оптическом, рентгеновском и гамма-спектре. Новооткрытые пульсары обозначены как J1245-52, J1447-50, J1810-42 и J1936-30. Они имеют периоды вращения от 532,2 до 1675,8 миллисекунды, а мера дисперсии, которая определяет число преломляющих радиолучи электронов между наблюдателем и пульсаром, от 42,2 до 107,8 парсек на кубический сантиметр.

Было отмечено, что J1936-30 является пульсаром с узким рабочим циклом, с предельной долей нуллинга около 90 процентов. Нуллинг у пульсаров представляет собой явление, при котором энергия объекта внезапно падает до нуля или почти до нуля, а затем внезапно возвращается к своему нормальному состоянию. Последующие наблюдения этого пульсара показали, что он демонстрирует фазы всплесков (когда видно излучение) и фазы нуллинга, длящиеся от нескольких минут до нескольких десятков минут.

Кроме того, выяснилось, что J1245-52 и J1447-50 также являются пульсарами с наименьшими рабочими циклами из общей популяции. Исследователи отметили, что это открытие демонстрирует способность алгоритма FFA обнаруживать пульсары с малым рабочим циклом, которые могут быть пропущены методом поиска периодичности на основе преобразования Фурье.

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Александр Еникеев
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