Умер финансист Елизаветы II из клана Ротшильдов

Умер финансовый советник Елизаветы II, британский банкир Эвелин де Ротшильд

Умер член банковской империи Ротшильдов, британский банкир Эвелин де Ротшильд. Об этом сообщает The New York Times.

Семейный архив Ротшильдов подтвердил его смерть. Банкир скончался на 92 году жизни.

Изначально он не проявлял интереса к семейному бизнесу. Он даже провалил экзамен по экономике и бросил Кембриджский университет, предпочтя игру в поло высоким финансам или инвестиционным стратегиям. Однако позднее он организовал собственный банк и довел его активы до семи миллиардов долларов.

Эвелин де Ротшильд поддерживал тесные связи с британским правительством, средствами массовой информации, финансовыми и деловыми кругами. Он стал председателем The Economist и директором газетной группы лорда Бивербрука, председателем Британской ассоциации коммерческих банков и фондовых бирж и финансовым советником королевы Елизаветы II, которая посвятила его в рыцари в 1989 году.