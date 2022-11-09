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18:45, 9 ноября 2022Моя страна

В Ростове спасли котенка с ожогами

Ростовские ветеринары клиники «Заветный друг» спасли котенка с ожогами на теле

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Ростовские ветеринары спасли котенка, которого пытались сжечь живодеры. Об этом сообщает портал DonDay.

По информации издания, врачи ветеринарной клиники «Заветный друг» больше недели боролись за жизнь животного, 15 процентов тела которого было покрыто ожогами. Кроме того, у него был опален мех, а хвост подлежал немедленной ампутации. Известно, что живодеры подпалили турбозажигалкой задние лапки, хвост и промежность котенка.

Согласно материалу, пострадавшего бездомного детеныша принесла в клинику местная жительница Еляна, которая проходила мимо детской площадки с ребенком и услышала жалобное мяуканье. Через семь дней интенсивного лечения котенок пошел на поправку и доктор Анастасия Горбушина забрала его домой.

В сентябре в Копейске также спасли пришедших в Следственный комитет коз. Один из очевидцев заснял на видео животных, которые пришли к Следственному комитету. Сначала козы стояли на крыльце учреждения, затем спустились и несколько раз обошли здание. «Видимо, за помощью пришли, как-никак там следователи сидят. Может, найдут их хозяев», — заявил автор ролика.

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Майя Пономаренко
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