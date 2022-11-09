Суровикин доложил о пресечении попыток наступления ВСУ на двух направлениях

Суровикин доложил Шойгу о пресечении попыток наступления ВСУ на двух направлениях

Российские военнослужащие пресекли все попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском и краснолиманском направлениях. Об этом доложил командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин главе Минобороны Сергею Шойгу, передает ТАСС.

Также он подчеркнул, что на отдельных направлениях российские военные возобновили наступательные действия.

По оценке Суровикина, в целом обстановку в районе спецоперации на Украине удалось стабилизировать. Кроме того, в докладе Шойгу он подчеркнул, что боевые возможности российской группировки на Украине существенно возросли.