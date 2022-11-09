Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:09, 9 ноября 2022Россия

Суровикин доложил о пресечении попыток наступления ВСУ на двух направлениях

Суровикин доложил Шойгу о пресечении попыток наступления ВСУ на двух направлениях

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские военнослужащие пресекли все попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском и краснолиманском направлениях. Об этом доложил командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин главе Минобороны Сергею Шойгу, передает ТАСС.

Также он подчеркнул, что на отдельных направлениях российские военные возобновили наступательные действия.

По оценке Суровикина, в целом обстановку в районе спецоперации на Украине удалось стабилизировать. Кроме того, в докладе Шойгу он подчеркнул, что боевые возможности российской группировки на Украине существенно возросли.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Шойгу и Суровикин решили занять оборону по левому берегу Днепра
В США назвали ответ НАТО на просьбу Украины «холодным душем» для Зеленского
Суровикин раскрыл потери ВСУ на херсонском направлении
Девушка нашла дешевую и качественную замену модным ботинкам за 170 тысяч рублей
В Москве резко увеличилось количество квартир на продажу
Кейт Мосс заподозрили в употреблении наркотиков из-за ее неадекватного поведения
Суровикин доложил о пресечении попыток наступления ВСУ на двух направлениях
Продюсера «Клиники» обвинили в насилии
Суровикин заявил о невозможности полноценного снабжения Херсона
Пассажир самолета отказался пускать попутчицу в туалет и был обруган в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.