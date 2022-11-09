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18:07, 9 ноября 2022Россия

Суровикин заявил о невозможности полноценного снабжения Херсона

Командующий СВО Суровикин заявил о невозможности полноценного снабжения Херсона

Кадр: Владимир Бондаренко / ТАСС

Командующий специальной военной операцией Сергей Суровикин заявил о невозможности полноценного снабжения Херсона. Слова Суровикина приводит телеканал Россия24.

По словам Суровикина, из-за обстрелов жизни людей подвергаются опасности.

«Город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности. Противник ведет неизбирательную стрельбу по городу, возможно применение запрещенных методов ведения боевых действий», — заявил он.

Суровикин добавил, что из-за этого российским инженерам регулярно приходится ремонтировать городскую инфраструктуру.

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Валерий Розенберг
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