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11:18, 9 ноября 2022Ценности

Эмили Ратаковски купила сыну игрушку для девочек ради проверки его наклонностей

Модель Ратаковски купила годовалому сыну куклу для девочек ради проверки его наклонностей

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Американская модель Эмили Ратаковски купила годовалому сыну Сильвестру-Аполло игрушку для девочек ради проверки его наклонностей. На эту тему она высказалась в собственном подкасте High Low with EmRata.

В разговоре с гостьей, актрисой Джулией Фокс, манекенщица рассказала, что ее ребенку нравятся машинки, которые традиционно дарят мальчикам. По этой причине она решила преподнести сыну куклу и детский набор для чаепития, чтобы расширить его интересы. «Ему нравятся все вещи с колесами, и мне показалось, что это надо сбалансировать», — пояснила она.

По словам знаменитости, она надеется, что игрушки для девочек помогут Сильвестру-Аполло избежать социальных стереотипов, касающихся поведения мужчины. «Мне кажется, подобные действия помогут обезопасить ребенка от попадания в рамки общества. Мне грустно, что люди пытаются ужесточить мальчиков из-за устаревших ценностей», — уточнила модель.

Эмили Ратаковски объявила о первой беременности в октябре 2020 года, став героиней обложки журнала Vogue. Первенец, которого назвали Сильвестром-Аполло, родился 8 марта.

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Майя Пономаренко
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