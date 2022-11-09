Эмили Ратаковски купила сыну игрушку для девочек ради проверки его наклонностей

Модель Ратаковски купила годовалому сыну куклу для девочек ради проверки его наклонностей

Американская модель Эмили Ратаковски купила годовалому сыну Сильвестру-Аполло игрушку для девочек ради проверки его наклонностей. На эту тему она высказалась в собственном подкасте High Low with EmRata.

В разговоре с гостьей, актрисой Джулией Фокс, манекенщица рассказала, что ее ребенку нравятся машинки, которые традиционно дарят мальчикам. По этой причине она решила преподнести сыну куклу и детский набор для чаепития, чтобы расширить его интересы. «Ему нравятся все вещи с колесами, и мне показалось, что это надо сбалансировать», — пояснила она.

По словам знаменитости, она надеется, что игрушки для девочек помогут Сильвестру-Аполло избежать социальных стереотипов, касающихся поведения мужчины. «Мне кажется, подобные действия помогут обезопасить ребенка от попадания в рамки общества. Мне грустно, что люди пытаются ужесточить мальчиков из-за устаревших ценностей», — уточнила модель.

Эмили Ратаковски объявила о первой беременности в октябре 2020 года, став героиней обложки журнала Vogue. Первенец, которого назвали Сильвестром-Аполло, родился 8 марта.