Сообщение о плохом состоянии больницы в Набережных Челнах опровергли в Минздраве РТ

В Минздраве Татарстана опровергли сообщения о плохом состоянии больницы в Набережных Челнах.

8 ноября в Telegram-канале журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня» появился пост, в котором утверждается, что в центральной больнице Набережных Челнов 38 лет не проводили капитальный ремонт. К публикации она приложила фотографии туалета и раковины в состоянии, требующем ремонта. «Сейчас городская больница №5 все равно продолжает работу в старом здании — пациенты, которые в него попадают, жалуются на все», — сказано в посте.

В Минздраве Татарстана опровергли информацию, опубликованную в канале Собчак. «В здании стационара городской больницы №5 Набережных Челнов ежегодно проводится ремонт, пациенты обеспечены всем необходимым. На данный момент в приемном покое открыто два санузла, один из них — для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ремонт проведен в 2021 году. В настоящее время идет ремонт в палатах», — отметили в пресс-службе республиканского ведомства.

Также Минздрав предоставил СМИ фотографии текущего состояния санузлов в больнице. На них комната, раковина и туалет в хорошем состоянии.

О состоянии больницы после публикации в канале Собчак рассказала также одна из пациенток. «Состояние больницы мне нравится. Чисто, нормально. Лечение идет очень хорошо. Очень внимательно относятся к нам», — привело слова женщины издание Kazanfirst.

Новость разошлась в основном по региональным изданиям и не вызвала интереса у федеральных СМИ. Информация также не очень активно распространялась в соцсетях. Среди публикаций можно встретить, как изначальные сведения из канала Собчак, так и опровержение Минздрава.