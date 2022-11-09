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19:33, 9 ноября 2022Из жизни

Женщина украла у начальника плюшевых мишек на семь миллионов рублей

Daily Mail: страдающая игроманией сотрудница украла у начальника коллекцию плюшевых мишек

Фото: Unsplash

Страдающая игроманией жительница британского города Тамуэрт, графство Стаффордшир, украла у начальника более тысячи дорогостоящих плюшевых мишек, чтобы распродать их за бесценок. Об этом сообщает Daily Mail.

51-летняя Лиза Норьега 14 лет работала в компаниях, принадлежавших предпринимателю Йону Ричардсу. В частности, женщина была сотрудницей Cheshire Bear Company, занимающейся продажей коллекционных плюшевых мишек бренда Charlie Bears. После начала пандемии COVID-19 руководитель позволил Норьеге по-прежнему работать на полную ставку, хотя он сам и еще несколько сотрудников остались без зарплат.

За время локдауна британка пристрастилась к азартным онлайн-играм. Новое увлечение требовало финансовых средств и толкнуло ее на кражу: она похитила у компании коллекцию плюшевых мишек и продала за бесценок на интернет-аукционе eBay, воспользовавшись учетной записью бывшего мужа. К тому моменту, когда руководство компании обнаружило кражу, исчезли плюшевые мишки на 100 тысяч фунтов (семь миллионов рублей). В их числе была серия мишек, посвященная медиафраншизе «Звездные войны».

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В суде адвокат британки Оливер Кинг заявил, что необходимо учитывать личные обстоятельства, при которых женщина совершила кражу. Ее муж, вместе с которым она владела домом, оставил ее, а ее единственная дочь уехала учиться в университет. «Она подолгу сидела дома одна и из-за пандемии не могла навещать дочь. Из-за этого она чувствовала себя очень одинокой и изолированной. В то время она открыла для себя азартные онлайн-игры. Она начала с маленьких ставок, но со временем это вошло в привычку, так как позволяло чувствовать себя немного лучше в сложившейся ситуации», — заявил он.

Кинг подчеркнул, что женщина глубоко стыдится содеянного. Она даже хотела продать дом, чтобы возместить Ричардсу ущерб, но не может это сделать, так как часть дома принадлежит ее бывшему мужу. Кинг подчеркнул, что британка встала на путь исправления.

В результате действий Норьеги компания получила настолько тяжелый ущерб, что Ричардс вынужден был закрыть одно из подразделений. Суд приговорил британку к году лишения свободы.

Ранее сообщалось, что основатель приюта для кошек в ирландском городе Корк приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения условно за то, что похитил предназначенные для животных пожертвования и спустил их на азартные игры.

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Алиса Дмитриева
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