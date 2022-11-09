В России запустят программу научно-популярного туризма для молодежи

Вице-премьер Чернышенко: программу научно-популярного туризма запустят с 15 ноября

Программа научно-популярного туризма для молодежи будет запущена в России с 15 ноября — к ней присоединятся 10 регионов страны. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, пишет ТАСС.

Чернышенко отметил, что программа, разработанная по поручению президента, направлена на популяризацию науки. Молодые путешественники смогут совместить участие в различных научно-технологических проектах с рекреационными или культурными поездками по регионам России.

«Маршруты составляются таким образом, чтобы путешественники познакомились с историей края и попробовали себя в роли ученых», — добавил вице-премьер.

В программе участвует десять регионов страны (Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Нижегородская и Новосибирская области), где для посещения доступны 50 научно-исследовательских и образовательных объектов. Первый тур пройдет в Калининградской области с 15 по 18 ноября. Планируется, что к 2025 году масштабы научно-популярного туризма вырастут до 200 объектов в 40 субъектах России.

К программе могут присоединиться студенты, участники проекта «Больше, чем путешествие» и лауреаты конкурсов платформы «Россия — страна возможностей».

Ранее в ноябре специалисты Всемирного фонда дикой природы WWF и «Яндекс» выяснили, что за последние пять лет россияне стали чаще интересоваться природным туризмом на «диких» территориях страны. Например, доля поисковых запросов о путешествиях на Алтай выросла в три раза, на Шантарские острова — в 5,5 раза.