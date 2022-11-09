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16:22, 9 ноября 2022Забота о себе

Психолог назвал неожиданную опасность тревоги из-за нелюбимой работы

Психолог Сухинин: тревога из-за нелюбимой работы может привести к болезням желудка

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Постоянная тревога из-за нелюбимой работы может привести к развитию болезней желудка, сосудов и ряда других недугов, предупредил клинический психолог, психосоматолог Роман Сухинин. Неожиданную опасность подавления негативных эмоций он назвал беседе с «Лентой.ру».

По словам Сухинина, научно доказано, что неудовлетворенность профессией и работой может сказаться на здоровье. Если ходить на службу через силу, возникают внутреннее сопротивление и тревога. Это напряжение накапливается в теле и со временем выходит на физический уровень, в результате чего страдают внутренние органы. У человека появляется скованность в движениях, могут развиться различные заболевания.

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Психолог утверждает, что люди, которые подавляют эмоции и не могут высказать несогласие с коллегами, руководством и рабочими процессами, чаще простужаются, у них может появляться головная боль и ломота в висках.

Когда работа превращается в некое ярмо и обузу, человек зажимается, втягивает шею, опускает голову, из-за чего страдает осанка. Как следствие, начинаются боли в пояснице, зажимы, прострелы. Также нелюбимая деятельность может привести к застою желчи и болям в печени. Человек будто «не переваривает» свою работу, что выливается в проблемы с ЖКТ, болезни суставов, артриты

Роман СухининКлинический психолог, психосоматолог

В заключение Сухинин подчеркнул, что при выборе работы важны не только финансовые условия. «Деньги от работы, которую не любишь и не принимаешь душой, никогда не принесут радости в жизни. Они просто не окупают тех усилий, которые на нее затрачиваются и вызывают лишь тревогу и страх перед будущим», — заключил он.

Ранее психолог Елена Русинова рассказала о влиянии первого снега на самочувствие. По ее словам, он улучшает настроение благодаря приятным воспоминаниям, будто «где-то внутри маленький ребенок начинает ликовать».

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Наталья Обрядина
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