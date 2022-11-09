По всей Украине объявили воздушную тревогу

На Украине впервые за четыре для объявили воздушную тревогу во всех областях

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, передает Telegram-канал «Политика страны». Впервые за четыре дня сирены звучат по всей территории страны.

Сначала воздушную тревогу объявили в Киеве, затем в большинстве областей страны. «Воздушная тревога уже по всей Украине», — вскоре написало издание.

Накануне в Киеве зафиксировали высокую концентрацию вредных частиц в воздухе. Допустимая норма превышена почти в восемь раз.